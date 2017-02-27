En Gelişmiş Flaş Sürücü iNAND 7350 Mi?

Western Digital’den en gelişmiş sürücü: iNAND 7350

Western Digital, 3D NAND üzerine inşa ettiği yeni “Akıllı” iNAND 7350 en gelişmiş sürücü ünvanı ile depolama çözümünü mobil deneyime dönüştürüyor.

Western Digital Corp. şu ana kadarki en gelişmiş ve en yüksek kapasiteye sahip gömülü flaş sürücüsü (EFD) iNAND® 7350 depolama çözümünü tanıttı. Western Digital’in 3D NAND ve benzersiz yüksek akıllı dördüncü nesil SmartSLC teknolojisini kullanan iNAND 7350, yüksek veri kullanan uygulamalar ve yeni nesil mobil deneyimler için ideal olan 256 gigabayta (GB) kadar güvenilir gömülü depolama sunuyor.

Western Digital Gömülü ve Entegre Çözümlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christopher Bergey yaptığı açıklamada, “Yeni 256GB iNAND 7350 çözümümüz, endüstrinin en kanıtlanmış arayüzü e.MMC üzerine geliştirilmiş en fazla kapasiteye sahip gömülü depolama cihazı. 3D NAND teknolojimiz ve son uygulama bilinci oluşturan mimarimizi birleştirerek iNAND 7350 depolama cihazımızı sıra dışı performans, kapasite ve uygun maliyet sunmak için geliştirdik. Bu sayede akıllı telefon üreticileri, müşterilerin ihtiyaç duyduğu yüksek kapasite ve yüksek kalitede 4K Ultra HD videodan yeni nesil arttırılmış gerçekliğe (AR) kadar çarpıcı uygulama deneyimleri sunan ana cihazlar geliştirebilecek .” dedi.

Akıllı telefon orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan iNAND 7350, Western Digital’in cihaz performansını, kapasitesini ve veri saklamasını güçlendirmeye yardım eden 3D NAND teknolojisini kullanan ilk gömülü depolama çözümü.

SanDisk markalı iNAND çözüm ailesinin bu yeni üyesi şirketin şu ana kadarki en iyi performansa sahip gömülü mobil depolama cihazı. iNAND 7350 içerisinde yer alan yeni gelişmiş SmartSLC teknolojisi, gerektiğinde uygulama performansı için gerekli ideal seviyede hızlı ve akıllı yanıt vermeyi mümkün kılıyor. Bu kanıtlanmış ve tescilli teknoloji cihazın sıralı yazma hızını saniyede 2 gigabite (Gb) kadar arttırıyor. Bu sayede daha iyi bir deneyime kavuşan tüketiciler, 1GB dijital dosyayı şirketin bir önceki nesil gömülü mobil cihazına kıyasla yüzde 40 daha hızlı transfer edebiliyor. Buna ek olarak, iNAND 7350 ayrıca çarpıcı rastgele okuma performansı ile 22.000 IOP’a kadar hız sunuyor. Bu, herhangi bir e.MMC cihazının en hızlı rastgele okuma performansı.

Bu geliştirmeler ile iNAND 7350, günümüzün en gelişmiş Wi-Fi ve hücresel hızlarının yanı sıra sosyal medya gibi popüler uygulamaları kolaylıkla destekliyor. Bu cihaz ayrıca tüketicilerin en çok talep ettiği 4K Ultra HD video kayıt, AR ve sanal gerçeklik ve profesyonel kalitede fotoğraf gibi deneyimler için performansı arttırıyor.

@HandeArpaligil