En Güzel Anlara Odaklanan Lenovo K6 Note

Lenovo K6 Note En Güzel Anlara Hayat Katıyor

K serisinin son gözdesi Lenovo K6 Note, en güzel anlara odaklanıp bu anları unutulmaz kılmak için üstün kamera ve ekran özellikleri ile öne çıkıyor. Bu iddiasıyla kullanıcılarını mutlu etmeyi hedefleyen Lenovo bakalım bu amacına yakın zamanda ulaşabilecek mi?

Dünyanın lider bilgisayar üreticisi ve akıllı telefon pazarı ile sunucu alanının hızla büyüyen yıldız oyuncusu Lenovo, K6 Note’u Türkiye’de satışa sundu. 5,5″ FHD ekrana sahip olan K6 Note, 16 MP çözünürlüklü ve çift tonlu LED flaşlı arka kamerası ve 8 MP ön kamerası ile olağanüstü çekim deneyimi sunuyor, bu sayede tüm fotoğraflar çok kaliteli ve canlı gözüküyor.

Fotoğraf konusundaki üstünlüğünü full metal tasarımıyla da destekleyen Lenovo K6 Note, en sevdiğiniz şarkıları en iyi kalitede dinleyebilmeniz ve en eğlenceli videoları izleyebilmeniz için Dolby Atmos ses sistemine sahip. Etkileyici özelliklerini 4000 mAh güçlü bataryası ile de tamamlayan K6 Note akıllı telefon deneyiminizi maksimum seviyeye çıkartıyor.

Lenovo K6 Note, tek SIM kart girişi ve 4G LTE bağlantısını destekliyor, dahili 32 GB depolama alanını genişletmek istediğinizde, bir microSD kart ile kapasitenizi 128 GB’ye kadar artırabiliyor. Çarpıcı hızlı performansını sahip olduğu Qualcomm® Snapdragon™ 64-bit sekiz çekirdekli 1.4 GHz işlemcisine borçlu olan K6 Note, raflara çıktı bile.

@HandeArpaligil