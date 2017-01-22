En İyi Gol Yarışması’na Katılmak İçin!

Silikon Vadisi’nin en çok izlenen bölümlerinden biri olan En İyi Gol Yarışması için yapmanız gerekenler burada!

En İyi Gol Yarışması ekranlara Silikon Vadisi ile geri dönüyor. Yarışmaya katılmak için yapmanız gereken FIFA veya PES oyunlarında atacağınız golü dijital ortamda kaydedip bize göndermek.

Bize golünüzü, ister mail, isterseniz de wetransfer veya dropbox gibi uygulamalar üzerinden linkinizi duygu@felismedia.com veya adem@felismedia.com adresine gönderebilirsiniz. Göndereceğiniz email’de lütfen isim, soyisim, telefon ve adres bilgilerinizi yazmayı unutmayın. Aksi takdirde sizinle irtibat kuramayız..

Yarışmanın Kuralları

Sizlerden gelen goller arasından, haftanın en iyi 3 golünü Pazar günü saat 14:00 Show Tv’de yayınlanan Silikon Vadisi programında göstereceğiz. Silikon Vadisi’nin editörlerinin seçeceği “birinci” golü ise, Silikon Vadisi web sitesine ve YouTube sayfamıza yükleyeceğiz.

Ayda seçeceğimiz toplam 4 “birinci” gol videosu kendi arasında yarışacak. Yarışmanın en önemli kuralı “BEĞENİ“… Yüklenen Youtube videosunu sosyal medyada paylaşarak en çok beğendiren “GOL” ayın gölü seçilecek ve bu golü atan şanslı seyircimiz bizden Sony PlayStation 4 oyun konsolu kazanacak.

Yarışmaya katılımda, yalnızca oyun içerisinden alınan ekran videoları geçerli olacaktır. Kamera, cep telefonları, vb. cihazlarla dışarıdan çekilen videolar geçerli olmayacaktır.

Yarışmaya 18 yaşından küçüklerin velilerinin onayı ile katılabileceğini belirtir, iyi şanslar dileriz!

@ardameric