En Sevdiğimiz Markalar

En sevdiğimiz markaları merak ediyor musunuz?

The Brand Age dergisi ile Xsights Şirketi, Türkiye geneli en sevdiğimiz markaları AŞK, GENÇLİK ve MARKALAR: Aşkın Marka Hali Araştırması’yla listeledi. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen araştırmada Türkiye geneli tüm yaş grupları temsil edilirken, bu yıl araştırma kapsamına sadece 18-25 yaş arası gençler alındı.



Araştırmaya göre, gençlerin bir markaya aşık ola­bilmesi en fazla markanın müşterisiyle kurduğu bağa bağlı. Bu bağ ne kadar duygusal ve uzun ömürlüyse; gençler markaya o denli aşık oluyor. Gençler daha çok müşteri memnuniyetine önem veren ve tüketici olarak kendini değerli ve önemli hissettiren markalara aşık olduklarını belirtiyor. Toplam değer 70 üzerinden bakıldığında gençler %64’lük değerlerle en çok ‘satış sonrası müşteri desteği ve iletişimine önem veren’ ve ‘Müşteri memnuniyetine önem veren’ markalara daha çok aşık olduklarını belirtiyor. %63’lük değerlerle gençler, ‘topluma karşı sosyal sorumluluk projeleri yapan’ ve ‘çalışanlarına değer veren’ markaları aşık olmaya değer görüyor. Bir markaya aşık olmada gençler algısında an az etki eden kriterler %49 ile ‘medyada sıkça haberlerinin çıkması’ ve %50 ile ‘reklamlarında ünlü ve popüler isimleri kullanması’ yer alıyor. Ayrıca %54 gibi düşük oranla ‘reklamlarının yaratıcı olması ve dikkati çekmesi’ de gençler için bir markaya aşık olunmada düşük etkiye sahip



Araştırma sonuçlarına göre, yardımsız açık uçlu biçimde sorulan soruda Ülker (%13) aşk ile en çok özdeşleşen marka oldu. Aşk denince akla gelen diğer markalar Turkcell (%9), Çiçeksepeti (%9), Koçak Gold (%8), Altınbaş (%7) ve Atasay (%7). Bu sonuçla, son dönemlerde özellikle mutluluk odaklı ve aşk kokan reklamların gençler­de karşılık bulduğu söylenebilir.



Gençler algısında Algida reklamları (%30) aşkı en iyi anlatan reklam sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Gençlere göre aşkı en iyi anlatan diğer reklamlar: Arçelik (%16), ETS Tur (%8), Nescafe (%5) ve Zen (%5).



Günlük hayatta gençlerin vazgeçemediği markalar sıralamasında iPhone (%16) ve Apple (%10) yüksek oranlarıyla ilk sırada yer alıyor. Apple hem marka olarak hem de iPhone ürünü ile toplam %26’lık oransal çoğunlukla gençlerin kalbinde günlük hayatta vazgeçilmez bir krallık kurmuş durumda. Gençler açısından günlük hayatın vazgeçilmez markaları sırasıyla Adidas, Zara, Nike ve DeFacto.

@HandeArpaligil