CES Fuarında en yüksek kapasiteli USB flaş sürücü tanıtılıyor

CES 2017 fuarında markaların bir çok ilke imza atacağı şimdiden belli. Sandisk de yine bir ilk yapıp en yüksek kapasiteli USB flaş sürücüsünü duyurdu.

Şu ana kadarki en hızlı yüksek kapasiteli USB flaş sürücüsü 256GB SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Katı Hal Flaş Sürücü’nü duyurdu. Yeni sürücü; bir SSD’nin hız, kapasite ve güvenirliğini küçük bir USB flaş sürücü form faktörü ile sunuyor. Sürücü, kreatif profesyoneller, teknoloji tutkunları ve devasa dosyalar oluşturup bu dosyaları paylaşan herkes için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

USB depolama kategorisinde oyunu değiştiren bu sürücü, 420MB/s’ye varan okuma hızına ve 380MB/s’ye varan yazma hızına çıkabiliyor1. Bu benzersiz hız sayesinde, bir 4K filmin tamamını 15 saniyeden daha kısa bir süre içerisinde hızla transfer edebiliyorsunuz.2 USB 3.1 ara yüzü sayesinde kullanıcılar kablo endişesi duymadan hareket halinde iken de dosyalarına hızlı bir şekilde ulaşabiliyor ve transfer edebiliyor. Sağlam alüminyum metal çerçevesi sayesinde sofistike bir tasarıma da sahip olan sürücü içeriye çekilebilen bağlantısı ile tam bir stil ve güvenilirlik sunuyor.

@HandeArpaligil