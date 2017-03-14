Endüstri İlklerine Sahip AiO Bilgisayarları ile HP

HP, yeni masaüstü ve AiO bilgisayarları ile ofislerin görünümünü yeniliyor

Şirket, endüstride ilkleri ve benzersiz güvenlik sunan HP EliteDesks ve HP EliteOne AiO bilgisayarları ile günümüzün ofislerini yeniden şekillendiriyor.

HP, dünyanın en güvenilir ve yönetilebilir PC ailesinin yeni ticari masasütü ve hepsi bir arada bilgisayarlarını duyurdu. Şirketin güvenlik alanındaki liderliğine ek olarak yeni HP Elite masaüstü ve AiO bilgisayarlar, güçlü performans ve farklı tasarımları ile şirketlerin teknolojik görünümünü modernize ederken aynı zamanda cihazların, verilerin ve çalışanların kimlik bilgilerinin güvenliğini de sağlıyor.

Satılan ticari PC’lerin yaklaşık yarısını oluşturan masaüstü ve AiO’lar, işletmeler ve kurumlar için kritik teknoloji olarak öne çıkıyor. HP’nin, yeni HP Elite masaüstü ve AiO bilgisayarları şunlardan oluşuyor: EliteOne 800 G3 All-in-One, HP EliteDesk 800 G3 Tower, HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini ve HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini 65W.



Şu an kullanımda olan 100 milyondan fazla ticari masaüstü bilgisayarların yaşı dört yıldan fazla. Bu da işletmeleri, son kullanıcı cihazlarını hedef alan saldırılara karşı yüzde 200 oranında daha hassas hale getiriyor ve günümüzdeki cihazlarda yeterli peformans ve enerji tasarrufu elde edilmesini engelliyor. Yeni EliteDesk 800 serisi masaüstü ve EliteOne 800 AiO bilgisayarlarına geçen işletmeler; dahili güvenlik sunan teknolojilere de kavuşuyor ki bunlar içerisinde kendini düzeltebilen dünyanın ilk ve tek BIOS-seviyesinde korumasını sunan SureStart Gen3 with Runtime Intrusion Detection ve son olarak duyurulan HP WorkWise teknolojileri de bulunuyor.

@HandeArpaligil