Ev Sinemanızda 4K HDR Deneyimi Farkı

Sony’nin yeni ev sineması projektörü VPL-VW550ES 4K HDR deneyimi sunuyor

Sony, yeni kompakt gerçek 4K Ev Sineması projektörü ile ev sineması serisini daha da geliştiriyor ve bu sefer de kullanıcılarına 4K HDR deneyimi sunuyor.

Sony’nin mevcut portföyünde 4K HDR teknolojisini destekleyen üçüncü model olan VPL-VW550ES, sevdikleri içeriği muhteşem görüntü kalitesiyle izlemek isteyen sinema, müzik ve spor tutkunları için ideal ev sineması veya oturma odası sinema çözümü olarak öne çıkıyor. 4K HDR içeriğe talep artmaya devam ederken, VPL-VW550ES modeli, en yeni 4K standartları açısından geleceğe dönük bir yapıdadır ve günümüz içeriklerinden en iyi şekilde yararlanmak için HDR ile uyumludur. VPL-VW550ES, daha önce popüler HW serisi yeni VPL-HW45ES ve üstün kaliteli VPL-VW5000ES modellerinin güncellenmesinden sonra, Sony tarafından piyasaya sürülen üçüncü ev sineması projektörü olarak raflardaki yerini alıyor.

Sony Profesyonel Çözümler Avrupa Ürün Müdürü Thomas Issa, ürünle ilgili şunları söyledi: “VPL-VW550ES, müşterilerimize en gerçekçi görüntüleri ve sürükleyici deneyimi sunma konusunda Sony kararlılığının bir başka örneğidir. 4K HDR görüntüler, gözlerimizin gördüğü gerçekliğe en yakın temsili sunuyor. Ev sineması tutkunları bu yeni projektörle artık en iyi görüntü kalitesinin tadını çıkarabilecek. 4K HDR ile gördüğünüze gerçekten inanabilirsiniz.”

Sony, VPL-VW550ES modelini “daha önce görülmemiş” ve “daha önce duyulmamış” şekilde tasarladı. Sony müşterilerinin artan talebi doğrultusuyla, ince ve kompakt VPL-VW550ES, tüm ev sineması veya oturma odası sinema ortamlarına mükemmel uyum sağlaması için Premium Beyaz veya Siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. Ayrıca düşük fan gürültüsü sayesinde eğlence severler en sevdikleri programları rahatsız olmadan izleyebilir. Ayrıca Sony’nin 6000 saatlik (Düşük Modda) etkileyici bir çalışma süresi sağlayan dayanıklı lamba teknolojisi sayesinde, daha az kesinti ve daha az bakım ihtiyacı yaşanıyor.

@HandeArpaligil