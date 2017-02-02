Ev ve İşyeri Kiranızı Kredi Kartıyla Ödeme

Kiranızı kredi kartıyla ve taksitle ödemek artık mümkün!

Kredi kartı veya banka kartlarını kullanarak tek çekim ya da taksitli seçeneklerle kiranızı, depozitonuzu ödemeyi mümkün kılan kira.net, PayU’nun güvencesinde.

Sektöründe lider ödeme kuruluşu PayU Türkiye, girişimlere yönelik desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin ilk kira ödeme-takip platformu e-kira.net, PayU’nun güvenli ödeme altyapısıyla kira ödemede yepyeni bir sayfa açıyor.

Büyük şehirlerin zorlu temposunda, zamanla yarışan insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen e-kira.net sayesinde kiracılar, zor zamanlarında farklı ödeme araçları, kredi kartı veya banka kartlarını kullanarak tek çekim veya taksitli seçeneklerle kiralarını zamanında ve kolaylıkla ödeyebiliyor. Sistem, aynı zamanda kolay arayüzü sayesinde kullanıcıların kira ödemelerini düzenli takip edip kayıt altında tutmasını da sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra e-kira.net kullanıcıları, ev değişikliği esnasında ortaya çıkan yüklü masrafları da taksitle ödeyip depozito ve ilk kira gibi korkutan giderlerin getirdiği yükü hafifletebiliyor.

Sunduğu birçok ödeme servisiyle e-ticaret sektörünün Türkiye’deki lideri PayU Türkiye, yakın zamanda startuplar için oldukça geniş avantajlar sunan yeni bir hizmet paketini duyurmuştu. PayU Türkiye, düşük maliyetiyle dikkatleri üzerine çeken “StartupU” isimli paket ile startupların e-ticarete kolayca adım atmalarını sağlamakla kalmıyor, dünyanın her yerine satış yapmalarının da önünü açıyor.

İlk 2 ay tek çekim işlemlerden ücret alınmayan ve komisyon oranlarıyla en düşük maliyetli startup paketi olma özelliği taşıyan “StartupU” isimli paketten herhangi bir kuruluş ya da yatırımcı programına üye olmaksızın, Haziran 2014’ten itibaren kurulmuş SaaS, PaaS, Fintech, Sosyal Medya ve mobil uygulama tabanlı tüm girişimler yararlanabiliyor. Ayrıca bu paket kapsamında PayU Türkiye ile çalışmaya başlayan girişimler dünyanın önde gelen internet ve teknoloji yatırımcılarından Naspers Grubu nezdinde temsil fırsatı da yakalıyor.

@HandeArpaligil