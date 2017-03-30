Evilbane’e Yeni Kıyamet II Silahı ve Pelerini Güncellemesi

Mobil aksiyon RPG EvilBane: Kuzgunların Yükselişi’ne yeni Kıyamet II Silahı güncellemesi

Netmarble Games, EvilBane için geçtiğimiz günlerde yeni Kıyamet II Silahı ve Pelerini güncellemesi geldiğini ve bir etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

Favori Kıyamet Silahı serisinin ikinci versiyonunda, karakter (Luke, Khara, Vango) ve seviye (Epik, Efsanevi, Destansı) başına birer tane olmak üzere toplam üç yeni ikinci nesil Kıyamet Silahı oyuna ekleniyor. Silahların her biri oyunculara geliştirilmiş saldırı gücü ve ölümcül darbe özelliklerinin yanında, saniye başını saldırı sayısıyla ilgili bir seçenek de sunuyor.

Kıyamet serisinin yeni üyesi olan Kıyamet Pelerini de bu güncellemeyle oyuna ekleniyor. Güçlü ve daha hızlı saldırı yapmayı sağlayan pelerin, saldırgan bir oyun tarzı olan oyuncular için saldırının şiddetini artıran bir özellik de içeriyor.

Bunlara ek olarak, karakter seviye sınırı 59’dan 60’a yükseliyor ve yeni üst seviyeye ulaşan oyunculara bir Destansı Büyülü Silah Seçici hediye ediliyor.

Son güncellemenin şerefine Netmarble, yeni ikinci nesil Kıyamet silahını elde eden, seviye atlatan ve üstünleştiren oyuncuların 500.000 altın, Efsanevi Kıyamet Silahı veya 10 Cennet Taşı kazanabileceği bir de etkinlik düzenliyor. Günlük Akın’ın 3. seviyesini tamamlayan oyuncular ise günde bir adet Epik Ay Küresi Seçici elde edebilecek.

Ayrıca, Nisan 2017 tarihinde ilk kez oyuna giriş yapan oyunculara bir Nadir – Kanat Eşya Bileti hediye edilecek.

@HandeArpaligil