Evilbane Kahramanları Artık Kanatlanıyor

Mobile Aksiyon RPG EvilBane için kahramanlara kanat güncellemesi



Netmarble Games, RPG EvilBane yeni Kanatlar ve yeni Buzul Pelerini eklendiğini ve son güncellemenin gelişini kutlamak için bir etkinlik düzenliyor:

Kudretli Muhafız Kanatları ve Ölümcül Kanatlar isimli parçalar eklendi

Yeni Buzul Pelerini, Buzul Silahı ve Zırhı için en uyumlu ekipman geldi ve Seviye Limiti 59’a yükseltildi

Netmarble zengin ödüllerle Kanat ve Buzul Pelerin seviye yükseltme etkinliği düzenliyor

Pek çok EvilBane oyuncusu tarafından beklenen, yeni Kudretli Muhafız Kanatları ve Ölümcül Kanatlar’ın geldiği, toplamda 18 Kanat’ın duyurusu yapıldı. Tüm karakterler Luke, Kara ve Vango karakterleri için ve her seviye için (Epik, Efsanevi ve Destansı) birer tane kanat var. Kudretli Muhafız Kanatları savunma ağırlıklıdır ve dayanıklılık ile hızı yükseltir, Ölümcül Kanatlar ise güçlü saldırıları, hızı ve düşmana verilen hasarı arttırır.

Buzul Silahı ve Zırhı için uygun en güçlü ekipman yeni Buzul Pelerini, Tüm Element Direnci’ni ve güçlü yağma saldırılarını arttırır. Her karakter ve seviye için birer, toplamda 9 pelerin var.

Ayrıca karakter seviye limiti 58’den 59’a yükseltildi. Yeni limite ulaşan oyuncular bir Destansı Popüler Zırh Seçici kazanacak.

Bu güncellemeyi kutlamak için Netmarble, kanatlarını geliştirmeyi başaranlara Cennet Taşı ve Kanat eşyası veriyor. Epik ve Efsanevi Buzul Pelerinlerini seviye 30’a yükseltenler, sırasıyla 200.000 ve 500.000 altın kazanacaklar.

@HandeArpaligil