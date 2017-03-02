EvilBane:Kuzgunların Yükselişi Meltem Zırhlandı

EvilBane: Kuzgunların Yükselişi Meltem Zırhı korumasıyla daha da eğlenceli

Uzaktaki düşmanlar için de etkili Meltem Zırhı kullanma imkanı verilirken karakter seviye sınırı 57’den 58’e yükseldi. Meltem Zırhı başta olmak üzere popüler eşyaların hediye edileceği çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Netmarble Games, heyecan verici mobil aksiyon RPG EvilBane: Kuzgunların Yükşelişi Meltem Zırhı ile seviye sınırında artış sunan yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyi kutlamak üzere etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

EvilBane‘in yeni zırh serilerinden olan Meltem Zırhı, oyuna yeni eklenen Menzil Silahı için en dayanıklı savunma olacak. Karakter ve seviye başına olmak üzere toplam dokuz adet olan yeni Meltem Zırhı, düşman saldırılarına karşı savunma, düşmanların zırhını delme, saldırılardan hızlıca kaçınma ve düşmana verilen hasarı arttırma gibi güçlü özelliklere sahip.

Bunun yanında, karakterlerin ulaşabileceği en yüksek seviye 57’den 58’e çıkıyor ve yeni maksimuma ulaşan oyuncularsa başarım ödülü olarak 100 Cennet Taşı kazanacak. Bu güncellemenin şerefine Netmarble, Meltem Zırhı ile Cennet Taşı hediye eden ve Günlük Akın’da üçüncü seviyeyi tamamlayanlara Epik-Destansı Büyülü Silah veren çeşitli kutlama etkinlikleri düzenliyor.

Netmarble ayrıca 28 Şubat 2017 tarihinden itibaren oyuna 27 günden fazla giriş yapan oyuncuları nadir bir eşya olan Epik Kanat Bileti’yle ödüllendirirken, günlük olarak giriş yapanlara da garantili olarak nadir eşya veren çekilişlere katılma hakkı verecek. EvilBane oyun içi satın alma seçenekleriyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

@HandeArpaligil