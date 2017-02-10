EvilBane Yeni Silahıyla Daha Da Heyecanlı

Evilbane’de herkesin beklediği yeni silahıyla gücünüze güç katacaksınız

Netmarble Evilbane’de 300’üncü Gün Etkinliği düzenleyip hediyeler dağıtacak ve menzili yüksek yeni silahıyla da heyecanı en üst seviyelere taşıyacak.

Netmarble Games, heyecan verici mobil aksiyon RPG EvilBane için yeni bir silah ile yeni macera bölgesini oyuna eklediği ve 8 Şubat 2017 tarihinde başlayacak 300’üncü Gün Etkinliği’nin yapılacağını oyunseverlere duyurdu.

Yepyeni, çarpıcı yeteneklere sahip, zırh delebilen ve uzaktaki düşmanları ayırabilen bir menzilli silah, her üç karakter için de kendilerine uygun versiyonlarla, toplam üç adet olacak şekilde artık oyunda elde edilebilecek.

Netmarble düzenleyeceği 300’üncü Gün Etkinliği ile, oyuncuların yeni silahı kullanarak denemesini sağlayacak. 22 Şubat 2017 tarihine kadar 10 günden fazla giriş yapan veya Sezon 3, 1’inci bölümünü tamamlayan oyuncular, Epik Menzilli Silah kazanacak.

Ayrıca Hikaye Sezon 3’ün yeni açılan 15 ve 16’ncı bölümlerinde oyuncular hikayenin sonunu öğrenirken bir yandan da 700 bin altın ve Efsanevi Zırh gibi ödüller alabilecek.

Çeşitli Asyalı karakterleri barındıran Ay Zindanı da sınırlı bir süreliğine açılıyor. 12 aşamanın hepsini tamamlayan oyuncular, Efsanevi Kıyamet Zırhı ve Epik Popüler Aksesuar gibi yüksek seviye eşyalar kazanacak. Bunların yanında Netmarble, 14 Şubat Sevgililer Günü şerefine oyuna üç yeni kırmızı kostüm de ekliyor.

EvilBane‘e güncellemeye ek olarak başka etkinlikler de geliyor: Efsanevi ve Destansı Menzilli Silah elde eden oyuncular, garantili olarak aynı seviye Popüler Aksesuar da kazanacak. Ay Zindanı güncellemesi şerefine yapılan web etkinlik görevini tamamlayanlara ise, Menzilli Silah’a eş bir Epik Rüzgar Zırhı hediye edilecek.

@HandeArpaligil