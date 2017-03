Facebook ile işletmenizi Büyütün

Facebook’un yardımıyla işletmenizi daha da büyütebilirsiniz

KOBİ’lerin ekonomilerin omurgasını oluşturduğuna inanan Facebook, KOBİ’lerin iş hedeflerine ulaşması, yeni müşteriler kazanması ve işletmelerini uluslar arası alanda büyütmeleri için yeni inisiyatifler yaratma misyonu ile hareket ediyor ve her gün dünyanın dört bir yanındaki binlerce küçük işletmenin iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. 44 milyondan fazla kullanıcısı ile Facebook, Türkiye’deki küçük işletmeler için de olmazsa olmaz bir platform haline gelmiş durumda. Dünyada 111 milyon kişi Facebook üzerinde Türkiye’deki bir işletmeyle bağlantı halinde bulunuyor; Facebook sayesinde işletmenizi rahatlıkla büyütebilirsiniz

Facebook Ocak 2017’de, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası işbirliği ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu 33 ülkede, KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği ekonomik ortamın mevcut durumunu ve geleceğini; küçük işletmelerin duyarlılıklarını, faaliyetlerini ve sorunlarını anlamak adına Future of Business (İş Dünyasının Geleceği) anketini gerçekleştirmişti. Söz konusu araştırmada Türkiye ile ilgili elde ettiği iç görülerden yola çıkan Facebook, Türkiye’deki KOBİ’lerin Facebook ile müşterilerine doğru zamanda, doğru yerde ulaşmaları ve işletmelerini büyütmeleri için 10 önemli ipucu sunuyor:

1. Sohbeti başlatın

Müşterileriniz neye önem veriyor? Onları ne etkileşimde bulunmaya itiyor? Sohbeti başlatın ve bu soruların cevabını öğrenin. Etkileşim, müşterilerin sadece neyi satın almaya eğilimli olduğunu değil, aynı zamanda markaların sadık bir topluluk yaratmalarına yardımcı olmak ve insanların ne düşündüğünü, ne istediğini ve ne satın aldığını öğrenmek için de başarısı kanıtlanmış bir seçenek oluşturuyor.

2. İnsanları motive edin

İnsanların Sayfanızı takip etmesini veya ürününüzü satın almasını mı istiyorsunuz? Harekete geçmek için onlara iyi bir neden verin. Yarışmalar veya indirim fırsatları işletmenizin kısa zamanda daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve yeni müşteriler kazanmasına yardımcı olabilir.

3. Müşterilerinizi, hikayenizin bir parçası haline getirin

Mutlu müşteriler sizin en kıymetli varlığınız. Müşterilerinizi ürünleriniz veya servisleriniz hakkında geri bildirimde bulunmaya teşvik etmek hem onlarla etkileşiminizi derinleştirmenize ve güven kurmanıza, hem de daha geniş kitlelere ulaşmanıza yardımcı olur.

4. Mobile öncelik veren bir strateji benimseyin

Her gün daha fazla insan işletmeleri keşfetmek ve onlarla iletişime geçmek için web ve mobile yöneldikçe, küçük işletmelerin bir mobil stratejiye sahip olması da hayati önem taşımaya başlıyor. Facebook üzerinde bir milyardan fazla kişi kendi ülkesindeki bir küçük işletme ile bağlantı halinde. Mobil üzerinde geçirilen toplam zamanın yüzde 20’si, Facebook ve Instagram üzerinde geçiriliyor. Facebook üzerinde toplamda 65 milyondan fazla aktif işletme sayfası var ve bu aktif sayfaların yüzde 85’i mobil kullanıcısı. Türkiye’de de insanlar mobiller ve Facebook da ülkede mobil üzerinde zaman geçirilen en popüler platformlardan bir tanesi – her ay 41 milyon kişi Facebook’a mobil üzerinden bağlanıyor. Siz de mobil bir strateji benimseyin ve hedef kitlenize her an, her yerde ulaşın.

5. Harika içeriklerin merkezi haline gelin

Restoranlardan emlak piyasasına, farklı hobilerden tatile, her işletmenin paylaşacağı pek çok bilgi ve ilham kaynağı var. Sayfanızda kitlenizin daha fazlası için geri gelmek isteyeceği ilgili ve etkileşimli içerikler paylaşın. Bilgilendirici, merak uyandırıcı içerikler bağlantı kurmanın güçlü bir yoludur.

6. Müşteri hizmetleri sizden sorulsun

Mükemmel bir müşteri hizmeti deneyimi sizi kalabalıklardan ayrıştırır ve sadık müşteriler kazandırır. Sayfalardaki mesajlaşma hizmeti sorulara cevap vermenin ve müşterilerinizle iletişimde kalmanın hızlı ve kolay bir yolunu oluşturur. Sayfanızı ziyaret eden kişilere, mesajlarınıza ne sıklıkla cevap verdiğinizi gösteren mesajlara yanıt verme zamanını ayarlamak için Sayfa yönetici panelini ziyaret edin.

7. Videoya bir şans verin

Facebook’ta her gün 8 milyar civarında video izleniyor olması, videonun etkileşim gücünü kanıtlar nitelikte. Büyük markaların pahalı prodüksiyonları size korkutmasın; kendi amatör videolarınız ile de başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

8. Neyin işe yaradığını anlamak için Sayfa İstatistiklerinden yararlanın

Sayfa İstatistikleri, Sayfanızla ilgili çok değerli bilgiler sunar. Burada hangi gönderilerin en çok etkileşimi sağladığını öğrenebilir ve hedef kitlenizin Facebook’u ne zaman ve nasıl kullandığını görebilirsiniz. İstatistikler, Facebook reklamları kullanırken ilgili hedef kitleye karar vermeniz ve bu kitlelerin en çok ilgilendiği şeylere göre yaratıcı içerikler yaratmanız konusunda da size yardımcı olabilir.

9. Yeni kitleler keşfedin

Sadık bir takipçi listesi, size büyüme için mükemmel bir başlangıç sağlar: Onlar aracılığı ile hâlihazırdaki müşterilerinize benzeyen yeni kitlelere de ulaşabilirsiniz. Mevcut müşteri verilerinizden Özel Hedef Kitleler (Custom Audiences) ve Benzer Hedef Kitleler (Lookalike Audiences) oluşturulabilir ve böylece ürün ve hizmetlerinizle ilgilenen kişilere kolayca ulaşabilirsiniz. Bu, Facebook’ta reklam vermeyi daha somut ve geleneksel kanallardan daha az maliyetli hale getirir.

10. Beğenileri müşteriye çevirin

Yeni reklam seçenekleri ve formatları ile artık Sayfanızı beğenenleri müşteriye çok daha kolay bir biçimde dönüştürebilirsiniz. Örneğin pek çok küçük işletme, birden çok ürünü aynı anda göstermenizi sağlayan Döngü (Carousel) reklamları ile pek çok başarılı kampanyaya imza attı.

