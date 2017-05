Facebook, İngiliz Kullanıcılar için Gazete İlanı Yayınladı

Facebook’un sahte haberler ile olan savaş artık dijital ortamdan basılı ortamada taşındı ve şirket bunun için İngiltere’de gazete ilanı verdi.

Facebook dün The Daily Telegraph, The Guardian ve The Times gibi İngiltere’nin önde gelen gazetelerinde tam sayfa ilan verdi ve kullanıcılarını Haber Kaynağı’nda gördükleri hikayelere inanmadan önce iki defa düşünmeye davet etti.

Gazetede yer alan reklamda paylaşılan şeyler ile dijital ortamdaki şeyler hemen hemen aynı. Platform kullanıcılara daha rasyonel olmalarını ve çarpıcı ya da inanılmaz gelen şeylere hemen inanmalarını önerdi. Şirket ayrıca benzer URLler ile sahte haberler paylaşıldığına dikkat çekti ve yerel partneri Full Fact ile bu URLleri kontrol ettiklerini açıkladı.

Bu reklam İngiltere’de 8 Haziran’da düzenlenecek olan seçimlerden 1 ay önce yayınlanmaya başladı. Platform daha önce seçim döneminde Fransa’dan çok baskı yemişti. Şirket bu hafta Fransa’da düzenlenen seçimlerden önce benzer bir şeyi Fransa’da yapmıştı. Yayınlanan gazete reklamlarında en üstte logosu hariç Facebook adı hiç yer almadı.