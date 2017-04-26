Facebook Doğruluğu Kanıtlanmış Makaleler Öneriyor

Sosyal medya devi Facebook bugün yaptığı duyuru ile önerilen makalelerin yeni bir versiyonunu kullanıma soktuğunu açıkladı.

Facebook’un yeni özelliğinde önerilen makaleler doğruluğu kanıtlanmış makalelerden oluşuyor. Bu öneriler arkadaşlarınızın ya da beğendiğiniz sayfaların paylaştığı gönderilerin altında yer alıyor.

Her ne kadar bu özellik şu anda kullanılmakta olan özelliğe benzese de yeni sistem de önerilerin makaleler paylaşıma tıklanmadan önce gösteriliyor ve burada paylaşımda yer alan konu ile içerik olarak uyumlu yazılar yer alıyor.

Sosyal medya platformu siz daha konuyu okumadan size farklı bakış açıları sunmayı hedefliyor. Ayrıca üçüncü parti sitelere onaylatılmış içerikler ile sahte haber probleminden de kaçınmış olacak.