Facebook Önümüzdeki Ay Televizyon Programlarına Başlayabilir

Facebook televizyona büyük bir açılım getirmeye hazırlanıyor ve Haziran ortasında yaklaşık 24 yeni program yayınlayabilir.

Facebook iki farklı türde yapımlar düşünüyor. Az sayıda uzun süren, House of Cards gibi yayınlar ve 5-10 dakikalık, uygulamanın video bölümünde yer alacak günlük yayınlar. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg Şubat ayında yaptığı açıklamada bölümlü yapımlar olacağını belirtmişti.

Şirket için bu iş son derece önemli çünkü bu bölümler yeni bir reklam kapısı demek. Her yıl televizyona milyarlarca dolar değerinde reklam veriliyor. Platform yeni servisi ile beraber bu pastadan bir dilim alma peşinde çünkü artık Haber Kaynağı bölümünde reklam gösterebileceği bir yer kalmadı.

Bu haber YouTube’un ücretsiz ve reklamlı orijinal içerikler yayınlayacağı haberinden bir gün sonra geldi. Şirket dün NewFronts etkinliğinde Katy Perry, Demi Lovato, Kevin Hart ve Ellen DeGeneres ile beraber içerik üreteceğini açıklamıştı.