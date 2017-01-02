Facebook WiFi Desteği Sunacak

Facebook WiFi bulmanızda yardımcı olacak

Mobil veri dostu olmak için kollar sıvayan Facebook WiFi bulmanız için direk olarak kendi uygulamasından açık kablosuz internet ağlarını arayacak.

Facebook uygulaması üzerinden ücretsiz Wi-Fi araması yapan ve bulunan internet ağlarını harita üzerinde gösteren görüntüler basına sızınca bu haber gündeme oturdu. Facebook uygulaması üzerinden “Wi-Fi Bul” özelliği sayesinde artık kullanıcılar yakınlarda olan açık kablosuz WiFi ağları harita üzerine görebilecek ve isterlerse bu ağlardan birine bağlanabilecekler. Harita üzerindeki ağlardan birine bastığınızda ise bu ağın hangi işletmeye ait olduğu ve o işletmenin çalışma saatleri gözükecek. Ayrıca bildirim merkezinde de kaç tane açık WiFi noktası olduğu bilgisi de paylaşılacak. Böylece kullanıcılar mobil veri paketlerini daha az harcayabilir ve bulabildikleri her yerde WiFi ağ bağlantısı üzerinden işlemlerini yapabilirler. Sızan bu görüntülerden sonra Facebook bu yeni özelliğin ekleneceğini doğruladı ancak zamanı ile ilgili bilgi vermedi.

@HandeArpaligil