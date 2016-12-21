Facebook’dan Canlı Yayınlara Destek

Canlı yayınlara zorunluluk mu geliyor?

Facebook canlı yayın özelliğini tanıttığından beri sık kullanılır hale getirmek için hamleler yapıyor. Canlı yayınlara bu sefer nasıl bir destek gelecek?

Facebook, beğendiğiniz sayfaların canlı yayınlarını kaçırmak istemeyeceğiniz düşüncesiyle bu canlı yayınları size neredeyse zorla izlettirecek. Facebook yapılan canlı yayınlarda beklediği kadar çok izleyici sayısı olmaması durumunu engellemek için canlı yayın takibini bir adım ileri taşıyor.

Beğendiğiniz sayfaların canlı yayınları uygulamanın sağ altında pop-up şeklinde belirecek ve bir süre boyunca da orada olacak. Eğer bu yayını izlemek isterseniz üstüne tıklayıp büyütebilir ya da sola kaydırıp kapatabilirsiniz. Eğer hiç bir şey yapmazsanız kendiliğinden canlı yayın pop-up ekranı kaybolacak. Bakalım bu emrivaki niteliğindeki yenilik canlı yayın izlemelerini istenilen seviyelere taşıyabilecek mi?

@HandeArpaligil