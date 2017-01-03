Prisma engeli rekabeti engellemek için mi?

Facebook’un Prisma engeli gündemi uzun bir süre meşgul edecek gibi gözükmekte. Canlı videolar için özel hazırlanan bu filtreler artık kullanılamıyor.

Rus filtre uygulama programı Prisma ile Facebook büyük bir problemin eşiğindeler. Facebook ve Instagram’da çok rağbet gören Prisma Facebook kullanıcıları canlı yayın videolarında kullanabilsinler diye özel filtreler tasarladı. Facebook da bundan kısa bir süre sonra kendi filtre uygulamasının çok yakında aktif olacağını duyurdu. Facebook ayrıca API ile Prisma’nın bu özelliğini blokladı ve fikrini çaldığını iddia etti. Facebook açıklamasında: “Uygulamanız, videoyu bir mobil cihaz kamerasından aktarıyor ve bu zaten Facebook uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor. Canlı Video API’sı, insanların profesyonel kameralar, çoklu kamera kurulumları, oyunlar veya ekran görüntüleri gibi diğer kaynaklardan canlı video içeriği yayınlamasına izin vermek için hazırlanmıştır.” dedi. Facebook kendi sayfasındaki SSS bölümünde bu konuyla ilgili doğrudan bir bloklama olduğunu yazmasa da indirek olarak bu filtreleri kullanılamaz hale getirdiği anlaşılıyor ve asıl amaçlarının kendi filtrelerini kullandırtmak olduğu da net. Prisma ile Facebook arasındaki bu problem bir rekabeti önleme davasına bile dönüşebilir.

@HandeArpaligil