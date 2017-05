Far Cry 5 ve The Crew 2’nin Çıkış Tarihleri Belli Oldu

Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 5 Ubisoft’un 2017-2018 finansal yılında piyasaya çıkaracağı 4 büyük oyundan bir tanesi. Assassin’s Creed, South Park: The Fractured But Whole ve The Crew 2 ise geri kalan 3 oyun.

Far Cry açıklaması serinin resmi Twitter hesabından gönderilen bir tweet ile yapıldı. Resmi Ubisoft forumlarında da yeni oyunun başlığı yerini aldı. Yeni oyun 2016 yılının Şubat ayında çıkar Far Cry Primal’dan beri çıkan ilk oyun olacak. Ancak bu antik çağlarda geçen bir oyundu. Oyunun kendi serisinden çıkan son oyun 204 yılında çıktı.

— Far Cry (@FarCrygame) May 16, 2017