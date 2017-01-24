Fenerliler İşte Şimdi Yandı

Fenerliler Fenerium’un hacklenmesini konuşuyor

Spor ile teknoloji camiasını bir araya getiren bu ilginç olay Fenerliler ile ilgili ve yeni açıklamalarla da konu gittikçe büyüyor.

Puppet Master isimli bir hacker grubu ile Fenerbahçe’nin taraf olduğu iddiaya göre hacker grubu Fenerium’un sitesinin hacklendi ve kayıtlarında bulunan kullanıcı bilgileri de deep web adlı sitede satışa çıktı.