Fenerliler İşte Şimdi Yandı

Fenerliler Fenerium’un hacklenmesini konuşuyor
Spor ile teknoloji camiasını bir araya getiren bu ilginç olay Fenerliler ile ilgili ve yeni açıklamalarla da konu gittikçe büyüyor.
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Fenerbahçe’ye ait spor kulübünün lisanslı ürünlerini satan Fenerium.com.tr ve Fenerium.de Almanya sanal satış mağazasının kullanıcı bilgilerinin ele geçirilip deep web’de satışa çıktığını paylaşıyor hacker grubu ve satışta olan bilgiler arasında isim-soyisim, e-posta, şifre, telefon numarası, ev adresi ve IP adresi yer alıyor. Puppet Master hacker grubu 600.000 kişinin bilgilerini Bitcoin karşılığında satışa çıkarttığını ısrarla belirtiyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nden bu iddialara gelen cevapta ise böyle bir hacklenmenin olmadığı ve de kullanıcı bilgilerinin satışta olmadığını belirtiyor. Yaptıkları resmi açıklamada Puppet Master hacker grubunun iddialarını komple yalanlarken böyle bir durumun yaşanmadığını paylaştı. Bu açıklamadan sonra Puppet Master hacker grubu ikinci kez Fenerium’a cevap vererek bu hacklenmenin gerçek olduğunu ve kanıt olarak da 100 adet Fenerium.com.tr hesabını ve de 50 adet Fenerium.de hesabının bilgilerini paylaştı. Taraflar tam zıttını iddia etse de eğer Fenerium.com.tr sitesinde ya da Fenerium.de web sitesinde hesabınız varsa bilgilerinizi ve şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Kullanıcı hesap güvenliği konusunun hassasiyeti gün geçtikçe artarken ve bu konu yasalarla koruma altına alınmışken Fenerium’un bu konu hakkında neler yapacağı tam bir merak konusu.