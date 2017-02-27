Firmanızı E-Ticarete Taşımak Artık Daha Kolay

Vodafone ve GittiGidiyor KOBİ’leri e-ticarete taşımak için güçlerini birleştirdi

Vodafone ve GittiGidiyor perakende firmalarını e-ticarete taşıyarak online mağaza açıp işlerini büyütebilme fırsatı sunan önemli bir işbirliğine imza attı. Hayata geçirilen proje kapsamında Vodafone İş Ortağım aboneleri GittiGidiyor’un sağlayacağı altyapı sayesinde işletmelerine özel kurulan web sitesi ve uygulamalarla profesyonel bir şekilde e-ticaret dünyasına adım atacak.

Türkiye’de dijital bağlantılı yaşamı kolay ve erişilebilir kılma stratejisiyle projeler geliştiren Vodafone, İş Ortağım çatısı altında Türkiye’de e-ticaretin ev sahibi GittiGidiyor ile birlikte KOBİ’leri dijital dünya ile tanıştıracak önemli bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında GittiGidiyor, Vodafone İş Ortağım abonelerine sunduğu GittiGidiyor E-Ticaret Paketi ile bu firmaları anında e-ticarete entegre edecek. Bu sayede perakende sektöründe faaliyet gösteren Vodafone’un kurumsal müşterileri, işlerini kolayca dijitale taşıyıp online mağazaları kanalıyla satışlarını artırabilecek, rekabette öne geçebilecek ve işlerini büyütebilecek.

2011’de ABD’li e-ticaret devi eBay çatısı altına giren, aylık 60 milyona varan trafiği ve 20 milyon tekil ziyaretçisi* ile Türkiye’nin en çok tercih edilen e-ticaret sitesi** olan GittiGidiyor, 125 TL ödeyerek açılan Pro Hesap ile firmalara GittiGidiyor uzantılı e-ticaret mağazaları açıyor. Ayrıca GittiGidiyor, Pro Hesap sahibi olan firmalara aylık ek 250 TL+KDV hizmet bedeli karşılığında GittiGidiyor uzantılı bir e-ticaret sayfası, firmaya özel alan adı ve e-ticaret yapabilecekleri bir web sayfası ile mobil uygulama da sağlayarak bu firmalara e-ticareti kurumsal kimlikleri altında yapma fırsatı sağlıyor.

Vodafone İş Ortağım ve GittiGidiyor işbirliğinde geliştirilen bu proje sayesinde Vodafone’un kurumsal müşterileri bu hizmetten 1 yıl boyunca aylık 250 TL+KDV yerine 49TL+KDV hizmet bedeliyle faydalanırken, GittiGidiyor’un 125 TL’lik Pro Hesap bedelini de 6 ay boyunca ödemeyecek. Bu firmalar, aynı zamanda GittiGidiyor’un kendi platformu üzerinden satış yapan firmalara sunduğu ücretsiz avantajlar ve gelişmiş satış araçlarından da yararlanabilecek.

@HandeArpaligil