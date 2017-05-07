Fransa Cumhurbaşkanı Adayı Macron’un E-Posta Hesabı Hacklendi

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala adaylardan biri olan Emmanuel Macron’un e-posta hesabı hacklendi ve bilgileri paylaşıldı.

Olay geçtiğimiz gece yarısı tam da Fransa’da seçim yasakları başladığında ortaya çıktı. Emmanuel Macron yaşanan olayı doğruladı ancak yayınlanan dokümanların içerisine gerçek dışı belgelerinde eklenebileceğini belirtti.

Artık politikacılar seçim zamanına kadar radyoda, televizyonda ya da meydanlarda konuşma yapamayacak. Tam da böyle bir anda bu olayın olması ortalığı karıştırdı. 9 GB büyüklüğünde dosya EMLEAKS kullanıcı isimli biri tarafından Pastebin’de paylaşıldı.

8 hours ago, a 4chan anon promised "swiftnet logs going back months" proving Macron has a secret Caymans bank account #Presidentielles2017 pic.twitter.com/5bXMECYdJb — Ryan Broderick (@broderick) May 5, 2017

Bu paylaşımdan 8 saat önce 4Chan’de Macron’a ait bazı belgeler olduğu ortaya çıktı. Bu belgelerin arasında Macron’un Cayman Adaları’nda yer alan banka hesap bilgileri ve swiftnet kayıtları da bulunuyor. Fransız Seçim Komisyonu yaptığı açıklamada bir toplantı yapacaklarını belirtti ve bu detayların basında paylaşılmasının çeşitli cezalara neden olabileceğini ekledi.