Fujitsu’dan En Küçük VR Özellikli İş İstasyonu

Fujitsu NVIDIA destekli VR-Ready CELSIUS İş İstasyonları İşyerleri İçin Farklı Bir Deneyim Sunuyor

İşyerinde benzersiz bir yaratıcılık ve görselleştirme seviyesi sağlayan Fujitsu, en son sürüm NVIDIA profesyonel grafik kartlarını destekleyen iki yeni sanal gerçekliğe hazır (VR) iş istasyonunu piyasaya sundu. Fujitsu serisinde; endüstrideki en küçük VR özellikli masaüstü iş istasyonu olan CELSIUS W570power+ ve 17 inçlik CELSIUS H970 mobil iş istasyonu yer alıyor. Her ikisi de; tasarımcılara, mühendislere ve mimarlara, işlerine başka bir boyut kazandırmak adına 3D tasarımları sanal gerçekliğe sorunsuzca geçirebilmelerini sağlayarak masa başında veya dışarıda kullanılabilir olarak tasarlandı.

Halen özellikle çevrimiçi oyun tutkunlarının özel alanı olan sanal gerçekliğin önümüzdeki on yılda hızla büyümesi öngörülüyor. Bu büyüme; sanal gerçekliğin sağladığı üç boyutlu, kapsamlı bir deneyime dayanabilir ve bu; mimarlık ve mühendislikten, eğitim ve sağlık alanına kadar tüm endüstrilere uygulanabilir.

CELSIUS W570 iş istasyonunun özel bir sürümü olan W570power+, performansı ve işlevselliği yenilikçi bir mikro kasa tasarımı içerisine yerleştiriyor. 21 litrede, eskisi ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 30 daha küçük ancak aynı seviyede performans sunuyor. W570power+, üç adede kadar NVMe PCIe M.2 modülü, yedi disk sürücüsü ve NVIDIA Quadro P4000 VR uyumlu grafik kartı özellikleri ile geliyor. Bu da onu, 2D/3D CAD ve BIM uygulamaları için ideal bir cihaz haline getiriyor. Kullanıcılar; HTC Vive veya Oculus Rift gibi profesyonel Head-Mounted Display (HMD) ile eşleştirilen sistemde, yüksek çekim hızlarında düşük gecikme süresi ile kapsamlı bir VR deneyiminin tadını çıkaracaklar.

Özellikle sahada çalışan mimarlar, mühendisler veya tasarımcılar gibi profesyoneller için üretilen 17 inç CELSIUS H970 mobil iş istasyonu, tasarım süreçlerini hayata geçirirken, gerçekçi görüntü modelleme ve gerçek zamanlı plan değişikliklerine olanak tanıyor. CELSIUS H970 geniş ekran, ayrıca iki adet Thunderbolt 3, bir adet tam boyutlu DisplayPort ve VGA ile tam bağlantı olanağı da sağlıyor. 2048 CUDA çekirdeği olan NVIDIA Quadro P5000 ekran kartı sayesinde masaüstü benzeri performans sunuyor. İş istasyonu, bileşenlerin tabanına yerleştirilmiş servis kapağı sayesinde kolay servis imkanı da sağlıyor.

@HandeArpaligil