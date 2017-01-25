Fujitsu Kurumsal IoT Platformunu Basitleştiriyor

Fujitsu kurumsal pazar için akılcı çözümler peşinde

Fujitsu kurumsal pazar için tasarladığı Cloud IoT Platformu, yüksek performanslı IoT tabanlı çözümlerin yönetimini basitleştirmeye yardımcı oluyor. Mevcut Bulut Servisi K5 ekosisteminin bir parçası olan çözüm; Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika bölgesinde ulaşılabiliyor.

Yıkıcı ve hızla değişen pazar dinamikleri ve müşteri beklentileri nedeniyle işletmeler, günümüz iş ortamında rekabetçi kalabilmek için çevik ve duyarlı olmak zorundalar. Kuruluşlar, dijital dönüşümleri üstlendikleri ve süreçleri dijitalleştirdikçe; tamamen bütüncül operasyonel görünürlük sağlayabilecek yeni veri kaynakları üretmek ve yönetmek için IoT tabanlı çözümlere giderek daha fazla bağımlı hale geliyorlar.

Fujitsu; karmaşık, zaman alıcı ve çoğunlukla uzmanlık becerileri gerektirebilecek IoT uygulamalarının yönetimine yönelik olarak Cloud IoT Platformunu geliştirdi. Fujitsu Cloud IoT Platformu, müşterilerin seçilen IOT verilerini ana iş süreçlerine entegre etmek için karmaşıklığı ortadan kaldırıp kapsamlı ve tak-çalıştır bulut tabanlı bir çözümden yararlanmasını sağlıyor.

Zengin bir API seti, verilerin birden çok kaynaktan toplanmasına ve derlenmesine olanak tanıyor ve Fujitsu, IoT aygıtlarındaki verileri yönetmek için bütünsel bir gösterge tablosu sağlıyor. Sonuç olarak müşteriler; yeni cihazlar ve veri hacimleri için zahmetsiz genişleme ile tam ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir IoT platformu kurabilirler.

Fujitsu Cloud IoT Platformu, müşterilerin sensörleri ve cihazları yönetmelerine, üretilen verileri bir araya getirmelerine, göndermelerine ve almalarına ve bunu gerçek zamanlı kararlar almak için analiz etmelerine olanak sağlar. Tak-çalıştır olması sayesinde müşteriler platformu spesifik gereksinimlerini karşılamak üzere kolayca adapte edebiliyorlar. Çözümün çok kullanıcılı olması, maliyet etkinliği ve kolay yönetilmesi anlamına geliyor ve geniş işlevsellik kesitleri, IoT çözümlerinin birbirlerine daha kolay entegre olmasını da sağlıyor.

Fujitsu, K5 Bulut Hizmeti aracılığıyla müşterilerine kurumsal IoT Bulut Platformunu sunuyor. Bu yeni nesil bulut platformu, müşterilerin dijital dönüşümü kurumsal düzeyde verimli, kolay ve düşük maliyetli gerçekleştirmelerini sağlamak için özel olarak oluşturuldu. Fujitsu’nun yeni IoT teknolojisini mevcut eski sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre etme konusundaki kapsamlı deneyimi, IoT aracılığıyla toplanan ticari verilerin her zamankinden daha erişilebilir olmasını da sağlıyor.

@HandeArpaligil