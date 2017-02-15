Future Fight Oyununda Yeni Devir

MARVEL Future Fight oyununa 7 yeni Inhuman karakteri geldi

Netmarble Games’in dünyada en çok sevilen oyunlarından biri olan MARVEL Future Fight’a Marvel’in Inhuman karakterlerinin katıldığını açıkladı.

İnsanlığın eşsiz ve olağanüstü güçlere sahip bir kolu olan Inhuman karakterleri, ilk kez çizgi romanlarda boy gösterdikleri 1965 yılından en ilgi çekici pek çok hikayede yer aldı. Inhuman karakterlerinden oluşan televizyon dizisi Eylül 2017 tarihinde Amerikan TV kanalı ABC’de yayınlanmaya başlayacak ve ilk iki bölümü sinemalarda gösterime girecek kadar çok seviliyor.

MARVEL Future Fight oyununda ise Ay Kız ile birlikte Inhuman Kraliyet Ailesi’nin üyeleri olan Karnak, Gorgon, Inferno, Kristal ve Maximus yer alacak. Inhuman’lara ek olarak, Karanlık Boyut’un efendisi ve Doktor Strange’in ebedi rakibi olan Dormammu da MARVEL Future Fight‘a katılacak. Güncellemede oyuna her biri yalnızca MARVEL Future Fight için özel olarak tasarlanmış üç yeni kostüm daha ekliyor: Black Bolt için “Inhumans: Attilan Yükseliyor” kostümü, Harika Kız için Karaçi kostümü ve Elsa Bloodstone için “Canavarlar Serbest Kaldı” kostümü.

Oyuncular bu güncellemede, Maximus ve takipçilerinin insanlığı yok etmesine engel olmak için beş bölümlük özel bir görevde güçlü düşmanlara karşı savaşacak. Inhuman temalı bu görevlerde oyuncular gizli rotaları keşfederek bonus ödüller kazanacakları gizli baş düşmanlarla savaşabilecekler.

Oyuna bunların yanında, yeni bir “ödül paketi” sistemi de ekleniyor. Özel görevdeki çeşitli koşulları yerine getirerek ödül paketleri kazanabilecekleri bu sistemde oyuncular, kendilerine en uygun ödül ve koşulları seçerek, bunları tamamladıkça hediyeler kazanabilecek.

@HandeArpaligil