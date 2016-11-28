Galaxy S8 Modelinin Sürpriz Özellikleri

Galaxy S8 modelinin teknik detayları

Samsung’un yeni amiral gemisinin tanıtımına daha var ama Galaxy S8 modelinin bazı teknik özelliklerini şimdiden sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bize gelen sızıntılara göre Samsung Galaxy S8 6GB RAM ve 256GB dahili hafızaya kadar seçeneklere sahip olacak. Böylece Note 7’den sonra ikinci kez 256GB seçeneği olacak Samsung’da. Rakiplerin 6GB RAM kullandığını göz önünde bulundurursak bu RAM’i tercih etmesi çok mantıklı. En merak edilen ve netleşen konulardan biri de Samsung’ın yeni sanal asistan Bixby’nin ilk kez S8 modelinde karşımıza çıkacak olması. Ayrıca TouchWiz arayüz de S8 de olacak. İris tarayıcı, gelişmiş sensörler ve tuşsuz olması beklenen bu yeni modelin detayları için Şubat ayını beklememiz gerekecek.

@HandeArpaligil