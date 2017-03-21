Getir Yatırım’dan Bir İlk Daha

Türkiye’nin yatırım platformu Gedik Trader Gedik Yatırım’ın imzasını taşıyor

Sermaye piyasalarının gelişimi için pek çok ilke imza atan Gedik Yatırım, Türkiye yatırım piyasaları için bir ilke daha imza attı. Sürdürülebilir, şeffaf ve yenilikçi anlayışla çalışmalarını yürüten Gedik Yatırım, dileyen herkesin finans piyasalarına çok yüksek veri ve işlem hızıyla ulaşabileceği teknolojik uygulamayı hayata geçirdi. Türkiye’de ilk kez gerçek zamanlı kişiye özel yatırımcıların portföylerine göre al/sat ve portföy önerileri sunulabileceği Gedik Trader, yaklaşık bir yıllık bir süreçte tamamlanarak Türk yatırımcılarının hizmetine sunuldu.

Gedik Trader, Türkiye’de ilk kez, Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong töreniyle hizmet vermeye başladı. Borsa İstanbul’un ‘Gong’unu Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman ile birlikte Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Gedik Yatım Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Onur Topaç ve Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık birlikte çaldı. Gedik Trader ilk kez görücüye çıkarken törene sermaye piyasalarından pek çok üst düzey yönetici katıldı.

Kullanıcıların borsa verilerine çok kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan Gedik Trader’da kullanılan teknoloji sayesinde, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki yatırımcı, İstanbul’dakiler kadar hızlı bir şekilde borsa verilerine ulaşabiliyor. Kullanıcılar; detaylı piyasa analizlerine, çok sayıda göstergeye ve gelişmiş grafiklere, internet aracılığıyla tüm cep telefonları veya farklı araçlardan inceleyebiliyor, işlem yapabiliyor.

Gedik Trader üzerinden ister haftalık, ister aylık paketlerle borsa verisi satın alınabiliyor; satın alınan borsa verilerine, tüm mobil cihazlar ve web üzerinden, ek bir ücret ödemeden ulaşılabiliyor. Appstore ya da Google play uygulama marketlerindeki ödeme sistemleri üzerinden isteyen herkes, “self servis” bir biçimde istediği veri paketine, istediği zaman abone olabiliyor ve piyasaları takip edebiliyor.

@HandeArpaligil