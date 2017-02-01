GeForce GTX’li Monster Performansı

GeForce® GTX 1050 ve GTX 1050Ti Grafik Kartlı Yeni Monster Notebook’lar Oyunseverlere Aradıkları Performansı Sunuyor

12 yıldır tüm oyunseverlerin beğenisini kazanmayı hakkeden Monster Notebook, bu seferki yeniliği de oyun performansı ile ilgili.

Oyun dünyasındaki tüm yenilikleri dünyayla aynı anda Türkiye’deki oyun tutkunlarına sunmayı kendine hedef haline getiren Monster, Kaby lake kod adıyla çıkan 7. nesil Intel® Core™ i7 işlemcilerde olduğu gibi NVIDIA’nın GeForce® GTX1050 ve GTX1050Ti grafik kartlarını da piyasaya çıkar çıkmaz yeni modellerinde kullanmaya başladı. NVIDIA’nın önceki nesle kıyasla %40 performans artışı sunan yeni nesil GTX 10 serisinin en yeni üyeleri olan GTX 1050 ve GTX 1050Ti ile güçlendirilmiş Monster oyun bilgisayarları oyunlarda en yüksek detay seviyesinde bile yüksek performans sunuyor.

Mümkün olan en yüksek performans için tüm modellerinde en hızlı işlemci ve grafik kartlarının yanında, yüksek hızlı SSD depolama birimleri ve RAM’ler kullanan Monster, performans konusunda işini garantiye almak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Ayrıca beyaz aydınlatmalı Türkçe klavyesi, Full HD 1920×1080 piksel çözünürlükteki geniş açılı mat LED ekranı, Sound Blaster™ Cinema 3 ses sistemi gibi artılarıyla bir oyun bilgisayarından beklenen her şeyi fazlasıyla sunuyor.

7. nesil Intel® Core™ i7 işlemcili, GTX 1050 ve GTX 1050Ti grafik kartlı Abra A5 ve Abra A7 modelleri yenilenen tasarımlarıyla Monster mağazalarında oyun tutkunlarını bekliyor.

@HandeArpaligil