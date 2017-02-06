Geleceğin Liderlerini Yetiştiren Program

VODAFONE GELECEĞİN LİDERLERİNİ “DISCOVER GENÇ YETENEK PROGRAMI” İLE YETİŞTİRİYOR

Vodafone Türkiye, geleceğin liderlerini yetiştirmek için üniversite 4. sınıf ve yeni mezunlar arasından seçilecek 42 genci özel programına alacak.

Bu özel programla Vodafone’da tam zamanlı çalışma imkânı yakalamak ve gelecek kariyerini 20’den fazla Vodafone ülkesinden birinde çalışarak zenginleştirmek isteyen genç yetenekler için son başvuru tarihi 12 Mart.

Vodafone Türkiye, “Discover Genç Yetenek Programı” ile gelecek neslin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor. Bu sene üniversiteden mezun olacak 4. sınıf öğrencileri ve en fazla bir sene tam zamanlı iş tecrübesi bulunan yeni mezunların katılabileceği programda adaylar, 3 hafta boyunca sürecek bir oryantasyon programına dahil oluyorlar. Ardından ise Vodafone’da altı aylık dönemler boyunca iki farklı rolde rotasyonlu çalışarak farklı iş kollarında deneyim elde ediyorlar.

Vodafone’un 2008 yılında başlattığı program ile Vodafone bünyesinde 150 genç yetenek çalışıyor. 3 Ocak itibarıyla kariyer.net üzerinden başlayan bu yılki başvurular, 12 Mart’ta sona erecek. Nisan ayı sonuna kadar sürecek değerlendirme sonunda seçilen adaylar, Temmuz itibariyle Vodafone’da çalışmaya başlayacaklar.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, Discover’ın global bir şirkette, hızlı ve dinamik bir sektörde kariyer planlayan gençler için ideal bir program olduğunu belirterek, “Program adaylara özel bir gelişim programına katılmanın yanı sıra Vodafone’daki ikinci yıllarını tamamlayan ve Global Columbus Programına katılmaya hak kazanan gençlere iki yıl süreyle 20’den fazla Vodafone ülkesinden birinde çalışma imkanı da sunuyor. Bu program sayesinde gelecek neslin liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

@HandeArpaligil