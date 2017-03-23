Geleceğin Tohumları Huawei ile Yeşerecek

Huawei’den, üniversitelilere Çin’de kültürel ve teknoloji egitimi deneyimi fırsatı

Huawei, Geleceğin Tohumları 2017 projesiyle üniversitelilere Çin’de eğitim fırsatı sunarak, ayrıcalıklı bir bilişim deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. “Geleceğin Tohumları 2017” kurumsal sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Türkiye’nin en saygın 7 üniversitesinden seçilecek 15 öğrenciyi Çin’e davet eden Huawei, 29 Temmuz 13 Ağustos tarihleri arasında Çin, Pekin ve Shenzhen’de kültürel ve teknolojik bir geziye öncülük edecek.

Huawei, dünyanın farklı üniversitelerinden özel olarak seçilecek öğrencilere, farklı bir eğitim ve bilişim deneyimi yaşatmak üzere “Geleceğin Tohumları 2017” seçmelerini başlatıyor. Geçen yıl Türkiye’den 4 üniversite ve 15 öğrencinin yer aldığı seçmeler, bu yıl 7 üniversiteden 15 öğrencinin katılımıyla sonuçlanacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ege Üniversitesi öğrencilerinin dahil olduğu proje kapsamında özel olarak seçilecek öğrenciler, farklı bir eğitim ve bilişim deneyimi yaşamak üzere Çin’e davet edilecek.

Çin’e seyahat edecek öğrencilerin Pekin ve Shenzhen’de Çin kültürünü ve teknolojik gelişmeleri öğrenme imkanı elde edeceklerini söyleyen Huawei Türkiye Pazarlama İletişimi Direktörü Mine Zaim Özcan, Huawei bu sosyal sorumluluk projesi sayesinde daha üniversite cağında başarılı ögrencilerimizin hem Çin’i yakından tanıma hem de Huawei’nin 150 ülkesindeki 180.000 kişilik operasyonlarının yürütüldüğü Shenzhen’deki merkezinde bilişim teknolojilerinin uçtan uca ürün gamını yerinde görme deneyimine sahip olacaklarını belirtti.

29 Temmuz 2017’de Çin’in Pekin şehrindeki açılış töreni eşliğinde başlayacak aktiviteler, katılımcıların 5.5 günlük temel Çin dili ve kültürü programının ardından; 3 Ağustos’ta Shenzhen’e transferleri ile devam edecek. Huawei’nin genel merkezinin ziyaret edileceği bu bölgede yaklaşık 10 gün boyunca Huawei’in temel bilgi ve iletişim teknolojileri içerikli eğitimleri anlatılacak. Geleceğin Tohumları 2017 proje etkinliğinin 13 Ağustos’ta gerçekleştirilecek kapanış töreni ile sona ermesi bekleniyor.

Projenin hedef kitlesi; üniversite 3. ve 4. sınıf akademik başarı puanı minimum 3.00- 4.00 aralığında olan elektrik, elektronik, matematik, yazılım, telekomünikasyon mühendislikleri bölümü öğrencilerinden oluşuyor. Bölgesel veya uluslararası bir ödüle sahip olan öğrencilerin öncelikli olacağı proje seçmeleri kapsamında, elemeleri geçen öğrenciler yüz yüze görüşmenin yanı sıra insan kaynakları tarafından genel yetenek, kodlama ve database bilgilerini ölçen teknik testlere dahil olacaklar. Başvurular için trseeds2017@huawei.com adresine CV ve projeden neden yer almak istediklerine dair ön yazıyı mail atmaları yeterli olacaktır.

Gelecek için Tohumlar Projesi, Türkiye’nin bilişim alanındaki istihdamına destek olmak açısından da önemli atılımlar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda projeye Gazi Üniversitesi’nden katılan Meryem Göçmen ve Mehmet Emre Aktaş, Huawei Türkiye Ar-Ge merkezinde 2 yıla yakın bir süredir çalışmaya devam ediyor.

@HandeArpaligil