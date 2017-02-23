Gençler Vestel Venüs’ü Geliştirecek

Vestel gençleri yanına aldı ve bu sefer onlar Venus’ü geliştirecek

Vestel gençler yeni akıllı telefonunu tasarlasın diye “Venus’ünü Tasarla” adlı bir yarışma düzenliyor. Böylece Vestel Venüs’ün yeni modeli şekillenecek. Türkiye’nin ilk akıllı telefonu Venus’ü genç beyinlerin katkısıyla daha da iyileştirme amacıyla başlatılan yarışmada Vestel gençlerle birlikte donanım, yazılım, mobil aksesuar alanlarında geliştirmeler yapmayı hedefliyor.

Maksimum 5 kişilik gruplar halinde yarışmaya katılacak öğrenciler, 3 farklı aşamada yarışacak. Yarışmada birinci olan gruba 15 bin TL, ikinci olan gruba 10 bin TL ve üçüncü olan gruba 5 bin TL ödül verilecek. Para ödülünün yanı sıra birinci grup Vestel’de proje bazlı çalışma fırsatı da elde edecek.

Üç farklı aşamada ilerleyecek yarışmanın ilk aşamasında öğrencilerden fikirlerinin ne işe yarayacağını, Venus’e nasıl entegre olacağını, insanların hayatlarına nasıl bir fayda sağlayacağını, ikinci ve final aşamasında ise projelerinin geliştirilmiş halleri istenecek. 13 Mayıs 2017 tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışmanın ilk 20’ye kalan talihlileri 31 Mayıs 2017’de duyurulacak. İlk aşamayı geçen 20 proje için Vestel’in ürün yönetimi, Ar-Ge ve Vestek ekipleri destek verip, www.venusunutasarla.com adresinden süreç boyunca yarışmacıların sorularını yanıtlayacak. Ayrıca bu aşamayı geçen 20 projeden ikişer öğrenci Avrupa’nın en büyük fabrikalarından biri olan Vestel City’de ağırlanacak. Bu aşamada yarışmacılar Vestel’in ilk aşamadan son aşamaya kadar sunduğu örnek proje dokümanını kendi projeleri doğrultusunda doldurup, en geç 22 Eylül 2017’ye kadar sisteme yükleyecek. Vestel bünyesindeki İK, teknik ve pazarlama ekiplerinin yapacağı eleme doğrultusunda sona kalan 10 proje 13 Ekim 2017 tarihinde duyurulacak. Tüm süreç boyunca öğrencilerin yanında olacak Vestel son aşamada da onları yalnız bırakmayıp, 21 Ekim 2017’de son 10 projenin sahibi öğrencilere sunum teknikleri eğitimi verecek. Finale kalan öğrenciler projelerinin son hallerini en geç 26 Ekim 2017 tarihinde sisteme yükleyecek.

Projeler yapılabilirlik, uygulanabilirlik, anlamlı tüketici faydası, özgünlük, yaratıcılık ve ilk aşamadan son aşamaya kadar proje sahiplerinin gösterdiği ilerleme kriterleri çerçevesinde değerlendirilecek. ‘Venus’ünü Tasarla’ yarışmasının ilk üçe giren projesini belirleyecek jüride Işık Üniversitesi Rektörü Şirin Tekinay, Gazeteci Serdar Kuzuloğlu, Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın, Atölye Labs Kurucu Kerem Alper, TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nilsen Altıntaş, Vestel’in Üniversite Temsilcilerinden Aliye Bihter Günal, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Vestel Ticaret A.Ş Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Semih Süslü ve Vestel Endüstriyel Tasarım UX/UI Sorumlusu Sultan Kaygın Sel yer alıyor. Yarışmanın kazananları Ekim ayında Raffles Otel’de düzenlenecek organizasyonda açıklanacak. Yarışma hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler www.venusunutasarla.com adresinden tüm süreçlerle ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirler.

@HandeArpaligil