Gigabyte, Razer Blade ve Acer Predator Triton 700 gibi cihazlara rakip olacak, yeni oyuncu dizüstü modeli Aero 15’i duyurdu.

Gigabyte’ın duyurduğu Aero 15 son zamanlarda gördüğümüz ince ama performans canavarı cihazlardan birisi olarak piyasaya çıkacak. Bilgisayarın üzerinde 15.6 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlüğünde ekran bulunuyor. Önümüzdeki sene 4K çözünürlüğe sahip bir model de piyasaya çıkacak. Bilgisayarın ekranı oldukça ince çerçevelere sahip.

Bilgisayarın üzerinde Intel’in Kaby Lake i7 işlemci ve Nvidia GTX 1060 ekran kartı bulunuyor. Bilgisayar bu özellikleriyle sanal gerçeklik destekliyor. Aero 15, USB-C Thunderbolt 3 port, iki M2 PCIe SSD slotu, 16 GB RAM ve LED klavye ile geliyor. Şirketin açıklamasınada göre oyun dışındaki aktivitelerde bilgisayar 10 saat batarya ömrü sunuyor.

Aero 15 yeşil, siyah ve parlak turuncu renkleriyle 1899$’dan bugün satışa çıktı.