Girişimcilere 3.5 Milyon Dolar Destek

Radore’den Girişimcilere Rekor Bütçe

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, girişimcilere 3,5 milyon dolardan fazla yatırımla destek vereceğini açıkladı. 40’dan fazla girişime bu toplam bütçeden faydalandıracak olan Radore yeni kurulan firmaların büyümesine destek vermekten gurur duyduğunu paylaştı.

Girişim şirketi olarak sektöre adım atan ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, Start Up Paketi ile girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Son bir yılda 40’ın üzerinde girişimciye, 3,5 milyon dolardan fazla destek veren Radore, yeni girişimcilere de kapılarını açıyor.

“Start Up Paketi” kapsamında Zeo, Kolay İK, Simlex, Bumerangla, Gamehub, Jetract, Parkkolay ve Stajim.net gibi önemli girişimler, hem kurulum aşamasında, hem de kullanım süreci boyunca Radore tarafından profesyonel destek aldılar.

Girişimlere ücretsiz olarak sunulan Start Up Pack’in 85 bin dolarlık hizmetleri dahilinde girişimler, #radoreyesor ile sistem ve network başta olmak üzere ihtiyaç duydukları her konuyu sistem yöneticilerine sorarak hızlı çözüm sağlayabiliyor. Ayrıca Radore, kendi bulut platformunda girişimlere özel 5 sunucuyu yapılandırabilecekleri kaynakları ücretsiz sunuyor.

Tüm performans, güncelleme ve benzeri hizmetlerde de destek sunan Radore, ağ güvenliğini sağlayıp gerekli kontrolleri gerçekleştirerek kurumları sürekli değişen güvenlik tehditlerine karşı da koruyor.

Girişimcilere verilen bu destek ile ilgili merak ettikleriniz ve sorularınızın cevapları için http://radore.com/startup web adresini ziyaret edebilirsiniz.

@HandeArpaligil