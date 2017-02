GIST 2017 Fuarına Rekor Katılım

Oyunseverlerden rekor katılım

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Gaming İstanbul 2017’ye, ilk günden itibaren başlayan uzun kuyruklarla rekor katılım sağlandı. Bu sene 2. kez oyun severlerle buluşan Gaming İstanbul 2017’ye 83 bin ziyaretçi akın etti.

Türkiye’nin dört bir yanından oyun severleri ağırlayan Gaming İstanbul 2017’ye katılan ziyaretçiler, fuar boyunca, dijital dünyanın yenilikleri ile tanışıp, deneyimleme şansına sahip oldular. Kadın, erkek, çocuk, her yaştan kitlenin yoğun ilgi gösterdiği Gaming İstanbul 2017’de, 4 gün boyunca, Strike of Kings ve League of Legends turnuvaları, Ahmet Çakar ve Ertem Şener muhteşem sunumuyla FIFA 17, Cosplay Yarışması Final heyecanı, çocukların eğlenceli ve geliştirici saatler yaşadığı Kid’s Park etkinlikleri ve teknoloji, oyun dünyasının konuşulduğu seminerler gerçekleşti.

Teknoloji markalarının en iyilerini bir araya getiren GIST 2017’ye toplam 83 firma katıldı. Katılan firmalar, her gün gerçekleştirdikleri etkinliker ile oyun severlere eğlenceli ve keyifli saatler yaşattılar.

“Cosplay Yarışması Finali”nde, oyun karakterlerine bürünen Cosplayerlar, büyük ödül için kıyasa yarıştı. Leon Chiro, Enji Night, Tabitha Lyons ve Elena Samko’dan oluşan jüri, dijital oyun karakterlerini, tasarladıkları kostüm ve aksesuarlarla en iyi yansıtanları seçti.

Sahnede renkli görüntülere sahne olan Cosplay Yarışması’nın 3.sü Dota oyunun Death Prophet Merqueen karakterine bürünen Gül Melis Taze, Wither 3 oyununun Imerith karakterinin kostümüyle yansıtan Utku Oğuzman 2. olurken, Digimon oyunun Wargreyman karakteri Enhar Güreşçi 1. Oldu.

