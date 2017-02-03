GIST 2017 Fuarında FIFA E-Spor Turnuvası

FIFA E-Spor turnuvasının şampiyonları GIST 2017 fuarında belirlendi

Türkiye’de ilk resmi E-Spor turnuvalarını düzenleme hakkını elde eden Gamecell GIST 2017 fuarında FIFA 17 turnuvası düzenledi ve şampiyonlar belirlendi.

Gamecell ve EA Sports birlikte düzenlediği FIFA17’nin ilk resmi Türkiye Şampiyonası’nın finali Gaming İstanbul Fuarı’nda (GIST) yapıldı. Dünya futbolunun patronu FIFA’nın Türkiye’de ilk resmi E-spor turnuvalarını düzenleme hakkını verdiği entegre oyun platformu Gamecell’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada PlayStation’da Zone E-Sports takımı oyuncusu Emirhan Erdem, Xbox’ta ise Space Soldiers takımı oyuncusu Emre Kayır şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon olan oyunculara ödüllerini Gamecell Ürün Müdürü Hakan Aydın verdi. Turkcell’in “Efsanevi Sponsor” olarak destek verdiği, Türkiye’nin en geniş katılımlı oyun fuarı GIST’in ana sahnesindeki finaller Twitch’den (www.twitch.com) canlı yayınlanırken, bol gollü geçen maçlarda spikerliği Ertem Şener, yorumculuğu ise Ahmet Çakar yaptı.

Elemeleri 15 Ocak’ta başlayan Gamecell FIFA17 Türkiye Şampiyonası’nda toplamda 15 bin TL’lik ödül dağıtılırken mutlu sona ulaşanlar 5 bin, ikinciler ise 2 bin 500 TL’lik ödülün sahibi oldu. Ayrıca turnuvanın ‘En’lerine de özel ödüller verildi. Gaming Istanbul Fuarının Ana Sahnesi’ndeki FIFA17 Turnuvası’nın finallerini de kapsayan Gamecell Hivefest’te sadece katılımcılar değil, izleyenler de çeşitli sürpriz hediyeler kazandılar. Turnuvayı kaçırdıysanız üzülmeyin GIST 2017 fuarı henüz kapılarını kapatmadı 5 Şubat 2017 Pazar akşamına kadar oyun seven herkes Gaming Istanbul fuarını ziyaret edebilir.

@HandeArpaligil