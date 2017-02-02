GIST 2017 şöleni

Oyunseverlerin şöleni olan fuar açıldı

Oyunseverler buluşma noktası olan ve Turkcell’in “Efsanevi Sponsor” olarak destek verdiği Gaming İstanbul şöleni (GIST) başladı.

Yerli ve yabancı 65 firmanın katıldığı Gaming İstanbul 2017’nin açılış konuşmasını yapan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, teknolojinin en fazla dönüştürdüğü sektörlerin başında oyun sektörünün geldiğini belirtip “Oyun sektörü de aynı Turkcell gibi çok dinamik, çok heyecanlı ve çok eğlenceli. Turkcell olarak oyuncular için hem mobilde ve fiberde en yüksek internet hızlarını hem de entegre oyun platformumuz Gamecell ile önemli avantajlar sağlıyoruz” dedi.

Bütün, Gamecell’in sadece oyun satışı yapılan bir site olmadığını belirterek “E-spor, içerik ve oyun satış bileşenlerini bir araya getirerek entegre bir platform oluşturduğumuz Gamecell, oyuncuların ihtiyaç duydukları tüm içerikleri onlara sunmayı amaçlıyor. Gamecell’in mobil ödeme özelliği ile faturaya taksitle oyun satışı yapılabilmesi de önemli bir avantaj. Bunlara ek olarak E-Spor da bizim odağımızda. E-Spor tarafında son 3 ayda 7 turnuva başlattık. Bunların arasında belki de en ilgi çekicilerden biri olan, EA ve Gamecell işbirliği ile hazırlanan ve FIFA’nın onayıyla hayata geçen Türkiye’nin ilk resmi FIFA turnuvası Gamecell FIFA17 Türkiye Şampiyonası var. Bu turnuvanın finalini de yarın GIST’te gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 46 bin 800 ziyaretçiyi ağırlayan Gaming İstanbul’a bu yıl 75 binden fazla oyunsever beklenirken, ilk gün Gamecell standını ziyaret edenler birbirinden eğlenceli etkinliklere de konuk oldular.

@HandeArpaligil