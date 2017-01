GİST 2017 XBOX ve Windows Katkısı

GİST 2017 fuarına XBOX ve Windows katılımı

Gaming İstanbul 2017 fuarına XBOX ve Windows Microsoft Türkiye’nin Windows’la oyun her yerde sloganı altında oyun ve aktiviteleriyle yer alacak.

Yeni Xbox One S konsolların ve Windows 10 oyun platformunun tanıtılacağı alanda çeşitli sürprizler de oyunseverleri bekliyor. Sadece Xbox ve Windows 10 yüklü bilgisayarlarda oynanabilen Gears of War4, Forza Horizon 3 ve Halo serisi sergilenecek oyunlardan sadece birkaçı. Ayrıca oyunseverler HP OMEN bilgisayarlarda Xbox aksesuarları ile de oyun keyfinin tadına varacak.

Oyunseverlerin merakla beklediği etkinliklerden Gaming İstanbul, 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre merkezinde düzenleniyor. Fuara HP ile birlikte katılan Microsoft Türkiye, özel alanında en yeni oyunları deneyimleme imkanı sunarken, Cosplay ve özel etkinliklerle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşama fırsatı sağlayacak. Alanı ziyaret edenler Halo 5, Gears of War 4, Forza Horizon 3, Dead Rising 4 gibi en son çıkan Xbox One ve Windows 10 PC’lere özel oyunlarla birlikte FIFA 17, Battlefield 1, Call of Duty: Infinite Warfare gibi oyunları da deneyimleme şansını elde edecekler. Ayrıca alanda genç oyunculara yönelik bir de Minecraft alanı olacak.

Microsoft alanında sevilen oyunların kahramanları da cosplayerlar aracılığı ile oyunseverlerle tanışacak. Sosyal medya hesaplarından “#oyunheryerde” etiketi ile yapılan paylaşımlara fotoğrafları hediye edilecek.

Xbox ve Windows ekipleri, Cumartesi günü ise ana sahnede ünlü Youtuberlar Pintipanda ve Eastergamers’ı ağırlayacak. Gears of War 4, Halo 5, Forza Horizon 3 ve Dead Rising 4 oyunlarındaki kıyasıya kapışmayı ayrıca sosyal medya kanalları üzerinden Livestream ile takip edilebilecek.

@HandeArpaligil