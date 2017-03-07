GoDaddy de Dünya Kadınlar Gününü Kutluyor

Girişimci ruhu destekleyen GoDaddy Dünya Kadınlar Gününü Kutluyor

Küçük işletme odaklı teknoloji sağlayıcısı GoDaddy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Türkiye’deki kadınların girişimci ruhunu takdir ederek kutluyor.

GoDaddy’nin Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçları Türkiye’deki kadınların erkekler kadar, belki daha bile fazla girişimci olduğunu gösteriyor. Türkiye’den ankete katılan kadınların yüzde 77’si önümüzdeki 10 yılda kendi işletmelerini hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti. Aynı amaca sahip olan erkeklerin oranı ise yüzde 68 seviyesindeydi.

KAGİDER’in verilerine göre Türkiye’de “girişimci” olarak kayıtlı 1,5 milyon insan var ve bu grupta yer alan kadınların sayısı 100 bin. Teknoloji sektörünün Türkiye’deki iş dünyasında cinsiyet çeşitliliğinin gelişime katkıda bulunduğunu belirten GoDaddy EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi, Türkiye’deki kadınların girişimci ruhuna ve teknolojiye bakış açılarına dikkat çekerek, “Türkiye’de kadınlar halen girişimci dünyasının küçük bir kısmını oluştursa da, sosyal medyanın Türkiye’deki kadın girişimci sayısını yüzde 4 artırdığını görüyoruz. Bu gelişme, anket sonuçlarımızla paralellik gösteriyor. Anketimize katılan her beş kadından dördü teknolojinin iş kurma sürecini hızlandırdığını ve müşterilere erişimde yardımcı olduğunu belirtti. Bu da gösteriyor ki kadınlar da teknolojinin iş kurma ve yönetme sürelerinde sağladığı avantajların oldukça farkında” dedi.

Instagram gibi dijital platformların kadınların iş hedefleri doğrultusunda ilk adımı atmalarına yardımcı olduğunu belirten Maruzzi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir sonraki adım, işlerini kurmak ve büyütmek için bir dijital varlık oluşturmak olmalı. Anketimize katılan kadınların %80’inin teknolojinin bu yolda kendilerine güç verdiğini dile getirdiğini gördük. KOBİ’lerin dijital büyümesini destekleyen bir şirket olarak da bu bize teknoloji sektöründe cinsiyet çeşitliliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızın daha ileri giderek, kadınlara teknolojik çözümleri kendi avantajlarına kullanma gücünü verebildiğimizi gösteriyor. Kapsamlı dijital araçlarımız ve çözümlerimizle Türkiye’deki kadın girişimcileri desteklemek, başarıya giden yolda onlara katkı sağlamak için buradayız.”

@HandeArpaligil