Google, Allo Uygulamasına Yeni Özellikler Getirmeye Devam Ediyor

Google bugün anlık mesajlaşma uygulaması Allo’ya içerisinde bir sürü yeni özelliğin yer aldığı güncellemeyi indirilebilir hale getirdi.

Google’ın yayınladığı güncelleme ile beraber Allo üzerinden yapılan bütün toplu konuşmalara gizli mod seçeneği getirdi. Bu seçenek sayesinde artık konuşmalar tamamen şifrelenmiş olarak gerçekleştirilebilecek. Uygulamaya ayrıca link ön izlemesi ve konuşmayı yedekleyebilme özelliği geldi.

Bu güncellemeyi Allo ve Duo Ürün Yöneticisi Amit Fulay kendi hesabından gönderdiği bir tweet ile duyurdu. Allo’ya her ne kadar sürekli olarak güncelleme gelse de bir türlü kullanıcı sayısı artmıyor. Play Store’da uygulamanın indirilme sayısı 50 milyona ulaşamadı. Video görüşmeleri sağlayan Duo ise bu barajı geçti.

Allo’nun geçtiğimiz Şubat ayında bir de web versiyonunun olacağı duyurulmuştu ancak Mayıs ayına gelmemize rağmen ortada hala bir şey yok. Şirketten de bu durumla alakalı herhangi bir açıklama geldi.

Diğer taraftan şirket Hangouts’u Slack’in rakibi olacak şekilde işletmelere göre yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Allo bu sisteme entegre olduğu takdirde daha fazla kullanıcı sayısına ulaşabilir ya da şirket bunu da kapatıp yeni bir anlık mesajlaşma uygulaması daha çıkarmaya çalışır.