Google Assistant Bu Hafta iOS’a Gelebilir

Ortada dolanan söylentilere göre Google’ın dijital asistanı bu hafta içerisinde Siri’nin mahallesi iOS’a geliyor olabilir.

Google bu hafta düzenleyeceği I/O geliştirici konferansında Assistant’ın iOS’a geldiğini duyurabilir. Ancak Android Police’in haberine göre büyük bir ihtimalle uygulama ilk olarak Amerikalı kullanıcılara sunulacak.

Assistant geçtiğimiz sene Pixel modelleri ile beraber geldi ve daha sonra Android Marshmallow ve Nougat işletim sistemine sahip telefonlara dağıtılmıştı. Mart ayında gönderilen destek hala yayınlanmaya devam ediyor. Assistant bir çok yönden Siri’ye benziyor. Sorulara cevap veriyor, mesajlar gönderiyor ve telefondaki basit şeyleri yerine getiriyor.

Assistant’ı iOS’a getirmek çok zor bir şey değil zaten şirketin bir çok servisi iOS platformunda yer alıyor. Ancak Siri telefonda her uygulamadan erişilebiliyor diğer taraftan Assistant’a erişmek için uygulamasına girmek gerekecek bu da uygulamayı kullanışsız yapıyor.