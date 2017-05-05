Google Chrome, Windows’ta Otomatik Olarak 64 Bite Geçiyor

Google Chrome’un 64 bit versiyonunu kullanan kullanıcılar RAM yönetimi, grafik performansı ve güvenlik nedenleri ile kullanıyor.

Google’ın yaptığı açıklamaya göre 4 GB RAM’e sahip olan Windows 64 Bit kullanıcıları Chrome 58 versiyonu ile beraber otomatik olarak tarayıcının 64 Bit versiyonunu kullanacak.

Ayrıca beta kullanıcıları Chrome’un macOS versiyonunda da bazı değişiklikleri görmeye başladı. Bildirim alanına düşen Chrome bildirimleri iOS versiyonundaki bildirimlere benzedi. Bildirimler daha farklı gözüküyor ve üzerindeki aksiyon butonları da değişik. Chrome ayrıca varsayılan olarak animated PNG dosyalarını da desteklemeye başladı.

Bazı kullanıcılar her ne kadar 64 Bit Windows 10 kullansalar bile hala Chrome’un 32 Bit versiyonunu kullanıyordu ancak Chrome 58 sürümü ile beraber açıklanan kriterlere uyan kullanıcılar otomatik olarak tarayıcının 64 bit versiyonunu kullanmaya başlayacak.