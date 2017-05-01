Google, Küba’da Kullanıma Açılan İlk Yabancı İnternet Sitesi Oldu

Eski Başkan Barack Obama, Amerika’nın Küba ile olan diplomatik ilişkilerini açtığında Google’da dahil olmak üzere bir çok servise yeni bir pazar çıktı.

Google ülkeye Wi-Fi ve geniş bant aralığında internet servisi getirecek. Küba’nın ulusal telekom firması ETECSA geçtiğimiz Aralık ayında arama devi ile resmen anlaşma imzalamıştı ve bugün iki firma resmi olarak servisi başlattı. Böylelikle arama devi ülkede hizmet veren ilk yabancı arama motoru oldu.

Şirket 2014 yılında Chrome’u Küba’da kullanıma açmıştı ancak Küba’da bulunan serverlar üzerinde çalışıyordu. Bugün ülke Google Globe Cache’e dahil oldu. Artık ülkedeki içerikler daha hızlı yüklenecek ve Venezuela üzerinden gelen deniz altı kablosuna bağlanacak. Bir çok Kübalı daha önce ülke çapındaki 240 halka açık Wi-Fi ağından internete bağlanıyordu artık çok daha fazla alandan çok daha hızlı bir şekilde internete bağlanabilecekler.