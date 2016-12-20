Google Pixel Satışları Devleri Solladı

Google Pixel satışları rakiplerini nasıl solladı

Kara Cuma diye adlandırılan çılgın kampanyaların düzenlendiği günde Google Pixel satışları tüm rakiplerini geçerek inanılmaz seviyelere ulaştı.

Localytics araştırma şirketi Black Friday yani Kara Cuma ile ilgili yaptığı bir araştırmaya göre akıllı telefon markalarından bu çılgın günü en iyi değerlendiren Google Pixel oldu. Kara Cuma’nın 4 gün sonrasında aktif edilen Pixel kullanıcı sayısı markanın aylık ortalamasına göre %112 artış gösterdi. Google Pixel ekim ayında tanıtılmıştı ve yaklaşık bir aydır satıştaydı. Şu an için Google Pixel satışları Apple akıllı telefon modellerini geçmese de ilerleyen dönemde bunun değişebileceğini de Localytics’in açıklamaları arasında yer alıyor.

@HandeArpaligil