Google Play Store içinde Denetimi Yapacak

Google Play Store içinde bulunan yazılımları kontrol edecek

Daha önce Apple‘ın da yaptığı uygulama temizliğini şimdi de Google Play Store içinde yapacağını açıkladı. Böylece dolandırıcı yazılımlar kaldırılmış olacak.

Sene sonu ve tatil dönemine girerken iki rakip işletim sistemi de sanal mağazalarda uygulamalar için cazip kampanyalar düzenliyorlar. Bu sırada sahte veya dolandırıcı bir uygulamayı telefonunuza kolaylıkla yükleyebilir ve sonra da kurtulmak için büyük bir çaba harcamak zorunda kalabilirsiniz. Google da kullanıcılarını düşünüp bu uygulamaları Play Store‘dan kaldırtmak istiyor. Google yaptığı açıklamada zorla ve gerçeği yansıtmayan sahte yorumlarla ilgili de önlemlerin sertleşeceğini açıkladı. Google Play Geliştirici Politikası‘nda yazdığınız uygulama için sahte yorumlara başvurmanın yasak olduğu açık bir dille ifade ediliyor. Google‘ın bu ayıklama süreci çok uzun zaman alsa bile sonuçları herkes için iyi olacaktır.

@HandeArpaligil