Google, Star Wars Gününü Küçük Bir Sürpriz ile Kutladı

4 Mayıs uzun süredir Dünya Star Wars Günü olarak kutlanıyor ve bu güne tahmin edebileceğiniz gibi Google da kayıtsız kalmıyor.

Google, Android Pay arayüzünde yer alan Android maskotunu Star Wars’un sevilen astromech droidi R2-D2’ya çevirdi. Bir çok kullanıcı bu durumu sosyal medyada paylaştı. Android Pay’de dans eden R2D2 figürü bir çok kişinin gönlünü feth etti.

Ülkemizde de Star Wars günü boş geçilmedi. En çok konuşulan paylaşımlardan birisi ise Jandarma Genel Komutanlığı’nın attığı tweet oldu. Jandarma Genel Komutanlığı, Star Wars gününü “Karanlık güçlerin korkulu rüyası @jandarma… #StarWarsDay” tweeti ile kutladı.