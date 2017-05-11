Google, Street View Destekli 360 Derece Kameralar Çıkarıyor

Google bu hafta 360 derece kameralar için Street View-ready adıyla yeni bir sertifika ve lisans programı başlattığını açıkladığını.

Google bu yıl için 20 sertifikalı kameranın çıkacağını duyurdu. bu kameralar ile beraber artık kullanıcılar çok daha kolay Street View fotoğrafları çekebilecek. Sertifika programı sadece 360 derece kameraları kapsıyor.

Street View destekli akıllı telefon kameraları direkt olarak mobil uygulama üzerinden çekilen fotoğrafları Street View ortamına aktarabiliyor. Ayrıca kameraların arasında otomobiller ile uyumlu olan da yer alıyor. VR tabanlı kameralar Vr içerik için geometrik hesaplama ile kayıt yapıyor.

Çıkacak olan kameralar 18 farklı marka ile çıkacak. Bu markaların arasında Samsung, Go Pro ve Matterport gibi markalar yer alıyor. Street View Ürün Yöneticisi Charles Armstrong yaptığı açıklamada yeni yöntem sayesinde yüksek kaliteli ve interaktif görüntülemenin direkt olarak Street View uygulaması içerisinden yapılabileceğini belirtti.