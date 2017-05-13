Google En Başarılı VR Stüdyolarından Birini Aldı

Google bugün ile Job Simulator ve Rick and Morty: Virtual Rick-ality’i geliştiren Owlchemy Labs’ı satın aldığını açıkladı.

Google’ın satın aldığı Owlchemy çoklu platformlara sanal gerçeklik içerikleri çıkarmaya devam edecek. Şirket 2015 yılında da Tilt Brush’ı geliştiren Skillman & Hackett’ı satın almıştı. Owlchemy’nin kurucularından Alex Scwartz yaptığı açıklamada henüz prototip aşamasında olan bir çok oyunları olduğunu ve bunları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Owlchemy uygulamalarında gerçek el kullanımını taklit etmeyi ön plana çıkarıyor. Schwartz blog gönderisinde el ile etkileşim seviyesinin yüksek olmaya devam edeceğini ve Job Simulator gibi dinamiklerin kendileri için önemli olduğunu açıkladı. Diğer taraftan Google’ın sanal gerçeklik platformu Daydream sınırlı hareket kontrolü sunuyor.

Şirketin VR ve AR Bölümü Yöneticisi Relja Markovic ise Daydream’in harika bir platform olduğunu, kendi Daydream başlığından çok memnun kaldığını ve tabi Daydream dışında bir çok şeyin daha olacağını belirtti. Markovic, Daydream dışında bir platform olup olmayacağını açıklamadı.