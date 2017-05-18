Google Yapay Zeka Çalışmalarını Telefonlarda Yapacak

Google’ın yapay zekası şu anda bulut sistemlerinde çalışıyor ve gelişmeye devam ediyor ancak şirket bunu akıllı telefonlarda gerçekleştirecek.

Google I/O konferansında bugün yapay zeka araştırmaları için önemli bir adım attı ve mobil için optimize edilmiş makine öğrenimi frameworkü TensorFlowLite’ı duyurdu. Orijinal TensorFlow, 2015 yılının Kasım ayında çıkmıştı ve yapay zeka araçları oluşturmak isteyenlerin arasında kısa sürede çok popüler olmuştu.

TensorFlow son derece esnek, güvenilir ve yeni başlayanlara yardımcı olmak için bir çok rehber ile beraberinde geliyor. Yeni duyurulan TensorFlowLite’da TensorFlow tabanlı. Kullanıcıların makine öğrenimi algoritmalarını telefonlarında bile çalıştırmaya olanak sağlıyor.

Dave Burke yaptığı açıklamada uygulamalar için bir kütüphane olduğunu ve TensorFlowLite’ın küçük ve hızlı olması için tasarladıklarını belirtti. Ancak yinede bir çok görevin altından kalkabiliyor.

Diğer şirketler de böyle şeyler geliştirme peşinde. Facebook geçtiğimiz yılın Kasım ayında TensorFlowLite’ın kendi versiyonu olan Caffe2Go’yu duyurmuştu. Bununla beraber kullanıcıların telefonlarında çalışan nöral ağ destekli sanat filtreleri oluşturmanın önünü açmış ve fotoğraflar ile videoların düzenlenmesine yeni bir soluk getirmişti.