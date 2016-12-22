GoPro Çalışanlarına Kapı Göründü

GoPro çalışanlarına teker teker veda ediyor

Bir zamanların yılBir zamanların yıldız gibi parlayan markasında artık işler iyi gitmiyor ve GoPro çalışanlarına mecburen veda etmek zorunda kaldı.

GoPro, yeniden yapılanma adı altında küçülmeye gidiyor ve çalışanlarının %15’ini işten çıkartıyor. Eğlence departmanını kapatan firma 200 kişilik daha az bir ekip ile yoluna devam edecek. İşten çıkartmalar Ocak ayında da olmuştu ve %7 oranında çalışanla yollarını ayırmıştı. Ayrıca başkan Tony Bates de şirketten ayrılacağını açıkladı. Kara Cuma satışlarından çok umutlu olan GoPro tüm ince detaylarıyla bu gün için hazırlık yaptı. Yeni model çıkartmayan marka mevcut müşterilerinden daha fazla gelir/satış elde etmeye çalışıyor. GoPro’nun bu durumunun en önemli sebebi de Karma isimli drone’unu geri çekmek zorunda kalması ve hisse senetlerinin bir anda düşmesiydi. GoPro’nun gidişatı bakalım değişebilecek mi?

@HandeArpaligil